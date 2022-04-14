تبرعات “إحسان” تتجاوز مليار و800 مليون ريال في يومها السابع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وصل إجمالي التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة “إحسان” في يومها السابع لأكثر من 1,820,120,897 ريالاً بإجمالي عدد عمليات تجاوز 23,645,914 عملية تبرع، استفاد منها 4,893,894 مستفيدا .

وأطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الحملة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، في الجمعة الأولى من شهر رمضان المُبارك ، حيث تعود النجاحات التي حققتها المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) إلى الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، والمتابعة والتمكين المُستمرين من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، امتدادًا لعظيم اهتمام سموّه بدعم وتطوير قطاع العمل الخيري وتسخير السبل كافة لتنظيمه، وتمكين أعماله ونشاطاته ورعايته بما يرفع من إسهاماته في تنمية المجتمع، وهو ما كان له بالغ الأثر فيما وصلت إليه إحسان من أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في إيصال التبرعات إلى مُستحقيها.

وتعود التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري بالنفع على مختلف المجالات الخيرية، الصحية والاجتماعية والغذائية والسكنية والتعليمية وغيرها، حيث تواصل المنصة استقبال تبرّعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة https://ehsan.sa/, ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.