الدفاع الروسية تعلن غرق الطراد الحربي “موسكفا”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، غرق الطراد موسكفا في البحر الأسود أثناء سحبه في جو عاصف ومن جراء الأضرار التي أصابته بالحريق.

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