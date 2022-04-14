الأمم المتحدة: حياة ملايين من ذوي الإعاقة بأوكرانيا في خطر

وأضافت اللجنة في بيان أرسل إلى الصحفيين أنها “تشعر بانزعاج شديد إزاء المصير المجهول لذوي الإعاقة في أوكرانيا”.
وتابعت “ذوو الإعاقة لديهم قدرة محدودة أو معدومة على الحصول على معلومات الطوارئ والملاجئ والملاذات الآمنة، وانقطعت الاتصالات بين كثيرين منهم وشبكات الدعم الخاصة بهم، مما جعلهم عاجزين عن التصرف في ظل الوضع الراهن أو التنقل في محيطهم”.
وتتألف لجنة حقوق ذوي الإعاقة من خبراء مستقلين يراقبون تنفيذ اتفاقية عام 2006، فيما يظهر موقع تابع للأمم المتحدة على الإنترنت أن روسيا من بين الحكومات التي وقعت علي الاتفاقية وصادقت عليها.
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