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الأمم المتحدة: حياة ملايين من ذوي الإعاقة بأوكرانيا في خطر

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، إن حياة نحو 2.7 مليون من ذوي الإعاقة بأوكرانيا في خطر، مستشهدة بتقارير تفيد بأن كثيرين منهم محاصرون أو تركوا بلا رعاية في المنازل ومراكز الرعاية ودور الأيتام بدون الإمدادات الأساسية أو الأدوية التي يحتاجونها.

وأضافت اللجنة في بيان أرسل إلى الصحفيين أنها “تشعر بانزعاج شديد إزاء المصير المجهول لذوي الإعاقة في أوكرانيا”.

وتابعت “ذوو الإعاقة لديهم قدرة محدودة أو معدومة على الحصول على معلومات الطوارئ والملاجئ والملاذات الآمنة، وانقطعت الاتصالات بين كثيرين منهم وشبكات الدعم الخاصة بهم، مما جعلهم عاجزين عن التصرف في ظل الوضع الراهن أو التنقل في محيطهم”.

وتتألف لجنة حقوق ذوي الإعاقة من خبراء مستقلين يراقبون تنفيذ اتفاقية عام 2006، فيما يظهر موقع تابع للأمم المتحدة على الإنترنت أن روسيا من بين الحكومات التي وقعت علي الاتفاقية وصادقت عليها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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