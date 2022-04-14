أسباب منع نقل الصلوات عبر البث المباشر (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الخميس، أسباب قرار منع نقل الصلوات عبر البث المباشر بالمساجد.
وقال آل الشيخ إن الدولة تكافح الأفكار المتطرفة واستغلال أي وسيلة لا نستطيع ضبطها في لحظة من اللحظات، وأن ذلك ليس سوء ظن في الأئمة أو الخطباء أو المحاضرين، ولكن احترازا من وقوع خطأ جسيم عن جهل أو خطأ أو قصد، يؤثر على المسلمين.
وأضاف أن الدولة معنية بحماية أفكار المسلمين وحماية المنبر من إرسال رسالة خاطئة يتحملها كل السامعين، فرسالتها حماية الإسلام من أن يستغل من كائن من كان، وحتى لا تصير فوضى، وأي أحد يفعل ذلك لن يكون له مكان بالمنبر.
وكانت الوزارة أصدرت قراراً بعدم استخدام الكاميرات في المساجد وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية.
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