محمد بن مسعود - الدمام - سعوديات يتزاحمن لشراء “شاهي عدني” وبسعر خيالي صدم الجميع ..لن تصدق كم سعر الكوب الواحد ( فيديو )

وثق مقطع فيديو منتشر على قروبات “واتساب” زحام وطوابير يومية أمام محل شهير في مدينة جدة لشراء الشاهي العدني. وأظهر الفيديو الذي وثقته إحدى زبائن المكان؛ طابورًا طويلًا من الرجال والنساء في شارع بجدة من أجل أخذ دور للحصول على كوب “شاهي عدني” بـ25 ريالًا. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأبان المقطع أن الطوابير والزحام تسببت في حالة من عدم انسيابية حركة السير في الشارع؛ حيث كانت السيارات تتحرك ببطء.

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