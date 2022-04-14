شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يوضح أساليب الاحتيال المالي.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح البنك المركزي السعودي، أساليب الاحتيال المالي، موضحا أن ممارسو الاحتيال يستخدمون أساليب متعددة لإقناعك بمصداقيتهم بغرض الحصول على معلوماتك الشخصية والمالية،

وبين أن من بين هذه الأساليب، انتحال صفة مسؤولين رسميين أو جهات رسمية حكومية، وادعاء وجود إيداعات أو حقوق مالية مستحقة لك، وانتحال صفة مؤسسات مالية وشركات استثمارية معروفة ومرخصة لعرض فرص استثمارية بنسب أرباح عالية وطلب تحويل أموال.

هذا فضلا عن تزييف مواقع إلكترونية لجهات معروفة للحصول على معلوماتك بطريقة غير مشروعة، وإرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مزيف منتحلا صفة جهة تجارية معروفة.