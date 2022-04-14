أمير جازان يعزّي في وفاة قائد ‫حرس الحدود الأسبق بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

قدَّمَ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة “الصبيحي” في وفاة والدهم قائد حرس الحدود بالمنطقة الأسبق اللواء عبدالعزيز بن محمد الصبيحي، الذي وافته المنية إثر معاناة مع المرض.

وسأل سموه اللّه -عزّ وجلّ- ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.