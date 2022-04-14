الخدمات الاجتماعية بوكالة المسجد النبوي تقوم بزيارة لنزيلات دار الرعاية الاجتماعية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

زارت إدارة الخدمات الاجتماعية بوكالة المسجد النبوي نزيلات دار الرعاية الاجتماعية؛بهدف مشاركتهن وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك، بحضور كلٍّ من مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة التويجري، ومساعد مدير عام فرع الموارد البشرية لقطاع التنمية الاجتماعية عبير أبو ربعية، ومدير عام الشؤون المحلية بإمارة منطقة المدينة المنورة هياء الحجيلي، وعدد من منسوبات الوكالة والقطاعات الحكومية الأخرى.‬

‫وأوضحت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية عواطف الصاعدي بأن هذه المبادرة تأتي استكمالًا لعدد من البرامج الاجتماعية التي أطلقتها مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي بالقسم النسائي بالوكالة مطلع الشهر الجاري للارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة،ومد جسور التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلي؛لدعم مسيرة العمل الخيري.‬

‫وأضافت الصاعدي،أن المبادرة اشتملت على تقديم درس توعوي عن فضائل شهر رمضان المبارك،بالإضافة إلى إقامة بعض المسابقات الترفيهية التي لاقت استحسان النزيلات، موكدة على استمرار تنفيذ المبادرة لهم حسب الخطة المتفق عليها بين الجهتين.‬