الداخلية تخاطب المقيمين بشأن ضرورة الحصول على تصريح للراغبين في العمرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

خاطبت وزارة الداخلية من خلال حسابات قطاعاتها الأمنية ، جميع المقيمين والزائرين للمملكة ، بضرورة الحصول على تصريح للعمرة ، والحرص على التقيد بالموعد المحدد في التصريح والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ليتم السماح بالدخول للعاصمة المقدسة من خلال مراكز الضبط الأمني.

وقالت في حساباتها بموقع التدوينات الصغيرة ” تويتر ” : أن من يرغب العمرة لابد أن يحصل على تصريح من تطبيق ” توكلنا ” أو “اعتمرنا” غير ذلك لن يسمح بمرور أي شخص قاصد العمرة من دون أن يكون معه تصريح، وسوف يتم التأكد من التصريح بمطابقته مع التطبيق ومع هويته، ومن يخالف ذلك سيتم تطبيق المخالفة النظامية بحق من يُضبط قادماً لأداء العمرة، من دون الحصول على تصريح، بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال ، كما لن يسمح بدخول المعتمر في غير الوقت المحدد له، حتى وإن كان لديه تصريح.

ايضا نبهت ” الداخلية ” على أهمية الالتزام بالاحترازات الصحية كلبس الكمامة في المنطقة المركزية حفاظاً على صحة ضيوف الرحمن وتوافقاً مع التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية والتنظيمات الصحية.