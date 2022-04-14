إطلاق مبادرة الاحتفاء باليوم العالمي للرحمة يوم الخميس المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ورابطة العالم الإسلامي، والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، احتفالية دولية بالرباط يوم الخميس المقبل، لإطلاق مبادرة “اليوم العالمي للرحمة”، بعد اعتماد قرار تخليده كل عام من طرف الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في باكستان في مارس الماضي.

وأوضحت الإيسيسكو أن هذه الاحتفالية ستتم بمشاركة رفيعة المستوى من علماء وقيادات دينية، وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية، لإبراز قيمة الرحمة بوصفها قيمة مركزية في تاريخ البشرية ينبغي أن تكون مقياسا للسلوك الحضاري الرشيد بين الأمم والشعوب والدول والأفراد.