اخبار الخليج – وزارة الصحة توفر تطعيم «فالنيفا» الفرنسي المضاد لكورونا في عدد من المراكز الصحية بدءًا من اليوم دون الحاجة للحصول على موعد

محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين الراغبين في أخذ تطعيم «فالنيفا» الفرنسي المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) للتوجه مباشرةً إلى المراكز الصحية التي توفر هذا النوع من التطعيم دون الحاجة للحصول على موعد بدءًا من اليوم الخميس الموافق 14 أبريل 2022، وذلك بعد أن تسلمت مملكة البحرين أولى دفعات التطعيم من الجمهورية الفرنسية في مارس الماضي.

وأشارت إلى أن مملكة البحرين تعد أول دولة في العالم تجيز وتتسلم تطعيم «فالنيفا» الفرنسي المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) والذي تنتجه شركة «فالنيفا» الأوروبية المتخصصة في تطوير وإنتاج تطعيمات للأمراض المعدية، حيث وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاستخدام الطارئ له، كما أجازت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة (MHRA) استخدامه مؤخراً، وذلك بعد استيفائه معايير السلامة والجودة والفاعلية.

وأوضحت وزارة الصحة أنه يمكن الاطلاع على قائمة المراكز الصحية التي توفر تطعيم «فالنيفا» والبروتوكول الخاص بالجرعة الأولى والثانية والجرعة المنشطة منه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة .https://healthalert.gov.bh