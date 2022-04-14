اخبار الخليج – الداخلية: القبض على شاب قام بالاعتداء بالضرب على حارس لأحد المباني بمنطقة البحير وسرقة محفظته

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزارة الصحة توفر تطعيم «فالنيفا» الفرنسي المضاد لكورونا في عدد من المراكز الصحية بدءًا من اليوم دون الحاجة للحصول على موعد

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