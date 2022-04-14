رامز موفي ستار.. طلب غريب من نجلاء بدر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات حلت الفنانة نجلاء بدر ضيفة على حلقة الليلة من برنامج “رامز موفي ستار”، الذي يقدمه النجم رامز جلال . واستقبل رامز جلال ضحية حلقته الجديدة بمقدمة ساخرة قائلا: “المنافسة اختلفت حالياً أصبحت على الفيلر والبوتوكس، فهي ضربت فستان شفاف ستان كل شيء منه انكشف وبان فهي المثيرة للجدل. وبمجرد بدء تنفيذ المقلب طلبت نجلاء بدر من فريق العمل “ممكن أشرب سيجارة”. وسخر رامز قائلاً: “الموهبة لوحدها مش كفاية.. دخلت تحدي الفساتين عشان التريند، معانا الفنانة المثيرة للجدل والباحثة عن التريند”. برنامج “رامز موفي ستار” صوِّر بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام. أخبار قد تهمك

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