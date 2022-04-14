محمد بن مسعود - الدمام - وداعا للحشرات .. ضعي هذا المكون الجبار في أركان المطبخ وستنهي الصراصير والناموس والنمل والحشرات الطائرة نهائيا وبدون استخدام مواد كيميائية!

إن الناموس والحشرات الطائرة هي من أكثر الأمور المزعجة وذلك لما تقوم بالتسبب فيه هذه الحشرات من فيروسات وأوبئة اثر انتقالها من مكان لآخر ومن الشارع إلى المنزل.

وكذلك وقوفها على الطعام والملابس والسرائر وغيرها، لذا فأن الحشرات الطائرة والناموس يعدون من احد الأسباب الرئيسية التي تسبب الحساسية والتهاب الجلد وتورمه واحمراره.

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و بالرغم من تواجد مستحضرات كيميائية للقضاء على تلك الحشرات لكن كثيرا منها يكون غير فعال، لذلك وفي هذه السطور سوف نعرض لكم وصفة سحرية للتخلص من الناموس والحشرات الطائرة. وصفة الثوم للتخلص من الناموس والحشرات تدخل الحشرات والناموس إلى البيوت يوميا وبكثرة وخاصة البيوت التي يكون حولها زرع أو أشجار وزهور، ويمكن منع دخول الناموس والحشرات الطائرة إلى البيت من خلال وصفة سحرية وطبيعية وهى وصفة الثوم.

فالثوم فعاليته مبهرة في القضاء على الحشرات ومنعها من دخول المنزل وذلك بسبب رائحته النفاذة التي تزعجهم ونقوم بتخفيفه بالماء للتقليل من انتشار رائحته في المنزل، ويمكن استخدام الوصفة كالتالي:

نقوم بهرس فصوص من الثوم جيدا وجعله ناعم.

نضع الثوم في زجاجة ونضيف إليه كوبان من الماء، وإذا كانت رائحته مازالت نفاذة نزيد كمية الماء.

نقوم بتحريك الزجاجة بعد غلقها حتى يختلط الثوم مع الماء ونتركها عدة ساعات.

نرش الثوم عند الأماكن المفتوحة في المنزل مثل الشبابيك والأبواب.

وصفة الزيوت الطبيعية للتخلص من الناموس والحشرات

يوجد بعض الزيوت الطبيعية التي يمكنها القضاء على الحشرات نهائيا وتلك الزيوت هي التي تكون ذات رائحة قوية مثل زيت القرفة وغيره، ويمكن الاستفادة من الزيوت الطبيعية كالتالي:

نقوم بوضع كلا من زيت القرفة وزيت القرفة والقرنفل في زجاجة، إليهم زيت النعناع أيضا ونغلق الزجاجة بإحكام ونحركها بقوة حتى تمتزج الزيوت مع بعضها.

نعوم بوضع هذه الزيوت بجانب الأبواب والسرائر، كما أنه يمكن رشها في الغرف.

ويعد أكثر ما يجعل هذه الوصفة مميزة هو رائحتها فبجانب أنها تقتل الحشرات وتجعلهم ينفروا إلا أنها تعطي رائحة عطرة وجميلة للمنزل، كما أنه من الممكن رشها على الأماكن المكشوفة في الجسم.

الخلطة السحرية للقضاء على الناموس والصراصير

يمكنك التخلص من الحشرات من المنزل بسهولة عن طرق استخدام خلطة القرنفل والبصل حي يمكنك تقطيع البصل الي نصفين ثم قومي بإحضار برطمان وقومي بفتحه وضعي نصف البصل فى البرطمان ويجب ثقب البصل بمسمار الي ثقوب صغيرة جدا وذلك حتي يساعد دخول القرنفل على البصل وضعي هذا الخليط في اوبهذه الطريقة تستطيع التخلص من جميع الحشرات الموجودة في مطبخك أو منزلك.