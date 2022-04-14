المملكة توقع بروتوكول تعديل وتمديد اتفاقية التعاون العلمي والتقني مع أمريكا

ومثل المملكة خلال التوقيع رئيس "كاكست" الدكتور منير بن محمود الدسوقي، والمفوض عن الولايات المتحدة القائم بأعمال سفارتها في الرياض مارتينا سترونغ، بحضور عدد من مسؤولي البلدين.
ويهدف بروتوكول التعاون العلمي والتقني إلى تعزيز القدرات العلمية والتقنية لدى المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتقنية في كلا البلدين، وتشجيع التعاون العلمي والتقني في المجالات ذات المنفعة المشتركة لأغراض سلمية، إضافة إلى إتاحة الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والأساليب التقنية.
ويسهم التعاون الذي يمتد إلى عشر سنوات في تحقيق الأهداف المشتركة في المجالات البحثية للعلوم والتقنية، كما يدعم الشراكة بين المؤسسات البحثية العامة والخاصة ليشمل كل أطياف العلوم والهندسة والتقنية.
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