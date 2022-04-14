شكرا لقرائتكم خبر عن الوليد بن طلال يرفض عرض «إيلون ماسك» لشراء 100% من تويتر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفض الأمير الوليد بن طلال ، العرض الذي قدمه إيلون ماسك لشراء 100% من تويتر ، وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر :"لا أعتقد أن العرض المقترح من قبل ايلون ماسك (54.20 دولارًا) تقترب من القيمة الجوهرية لتويتر بالنظر إلى آفاق نموها، وكوني أحد أكبر المساهمين على المدى الطويل في تويتر ، أنا أرفض هذا العرض".

عرض الملياردير الامريكي، إيلون ماسك، رئيس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا"، شراء جميع الأسهم المعلقة لدى منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

وأرسل ماسك خطابا لشركة "تويتر" يتضمن اقتراحا غير ملزم من أجل شراء جميع الأسهم العادية المعلقة غير المملوكة له، بمقابل نقدي بالكامل، وتقييم الأسهم العادية بواقع 20ر54 دولارا للسهم الواحد.