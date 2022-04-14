اخبار الخليج – مالية الشورى تشارك في منتدى برلماني افتراضي مع قيادات البنك الدولي وصندوق النقد

محمد بن مسعود - الدمام - شارك السيد رضا عبدالله فرج، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، والسيد ياسر إبراهيم حميدان عضو اللجنة، مساء أمس الأربعاء في المنتدى البرلماني العالمي الافتراضي لعام 2022م، والذي تضمن لقاء قيادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي تعقده الشبكة البرلمانية خلال الفترة من 13 إلى 20 أبريل الجاري.

وتبادل البرلمانيون خلال المنتدى، الخبرات وأفضل الممارسات مع كبار مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لاسيما المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس حول قضايا التنمية العالمية الأكثر إلحاحًا وما نتج على الاقتصاد العالمي جراء جائحة كوفيد – 19 .

من جهته، قدم السيد رضا فرج خلال مشاركته عددًا من الاقتراحات في هذا الجانب منها، الاستفادة من الخبرات للتعامل مع جائحة كوفيد – 19 التي واجهها العالم، من خلال تبني منظمة الصحة العالمية القيام بجمع هذه الخبرات واعتماد أفضل الممارسات الطبية التي اتخذت لتغطية كل الأمور التي من الواجب أن تستعد لها الدول احتياطيا لمواجهة أي جائحة مستقبلية بشكل شفاف ووفق تقارير محاسبية واحصائية معتمدة.

ودعا إلى إيجاد وتحضير حلول ومعايير مسبقة للدول التي لا تملك الإمكانيات أو لا تستطيع التعامل مع مثل هذه الجائحة، من أجل مساعدة تلك الدول في الاستعداد وإعداد نظام للتعامل مع هذه الجائحة أو أي جائحة مستقبلا.