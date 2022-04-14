اخبار الخليج – حاكم إمارة عجمان وحاكم إمارة أم القيوين يستقبلان سفير البحرين لدى الإمارات

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حفظه الله ورعاه، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر بإمارة عجمان، سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال اللقاء، كلف صاحب السمو حاكم إمارة عجمان سعادة السفير بنقل تحياته وتهانيه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يعيده هذه المناسبة المباركة عليهما بموفور الصحة وتمام العافية وعلى مملكة البحرين بدوام الرفعة والنماء والإزدهار.

وأكد صاحب السمو حاكم إمارة عجمان، عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة والتي تستند على أسس من الود والاحترام والتعاون، منوهًا سموه بزيارة أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفطه الله ورعاه، إلى إمارة عجمان والتي تعكس مدى قوة وصلابة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين المبنية على القربى ورابطة الدم والتاريخ والتقارب بينهما إنطلاقًا من الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما وإيمانهما بوحدة المصير المشترك.

من جانبه، عبر سعادة السفير عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم إمارة عجمان، حفظه الله ورعاه، لإستضافته في قصر الزاهر، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبًا، سيراً على نهج الآباء المؤسسين الذين وضعوا اللبنات الأولى لهذا النهج نظرًا لما يجمعهما من تاريخ وعادات وتقاليد ومواقف مشتركة ثابتة والتي قامت على المحبة وأواصر القربى والإيمان بوحدة المصير المشترك والذي يحرص على الحفاظ عليه قيادة وأبناء البلدين الشقيقين .

وقد أقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، حاكم إمارة عجمان مأدبة إفطار على شرف سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.

ومن جانب آخر، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين، حفظه الله ورعاه، سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال اللقاء، أشاد صاحب السمو حاكم إمارة أم القيوين، بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين والحرص المستمر على التواصل والتنسيق الدائم وتوثيقها، منوهًا بأن هذه العلاقات أساسها وحدة المصير والتقارب بين البلدين الشقيقين إنطلاقًا من الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما وايمانهما بوحدة المصير المشترك.

من جانبه، عبر سعادة السفير عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم إمارة ام القيوين، حفظه الله ورعاه، لإستضافته في قصر سموه، مؤكدًا قوة ومتانة العلاقات الثنائية البحرينية الإماراتية قيادة وشعبًا، والتي تعد نموذجًا في الوحدة الخليجية والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة على أسس من الود والإحترام المتبادل ورابطة الدين والدم والتاريخ المصير واحد.

وتبادل صاحب السمو حاكم إمارة أم القيوين حفظه الله مع سعادة السفير التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك داعيين المولى عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله ورعاه، وعلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه بموفور الصحة والعافية والخير والبركات، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بالمزيد من التقدم والنماء والازدهار.