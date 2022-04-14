اخبار الخليج – وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا مع وزير خارجية جمهورية طاجيكستان

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفيًا مع معالي السيد سراج الدين مهر الدين، وزير خارجية جمهورية طاجيكستان.
وخلال الاتصال، تم استعراض مسار علاقات التعاون الثنائي القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية طاجيكستان الصديقة وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات، وسبل تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يحقق مصالح البلدين، بالاضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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