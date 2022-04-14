اخبار الخليج – «ستاندرد تشارترد» يعتزم التخارج من دول بالشرق الأوسط وأفريقيا

محمد بن مسعود - الدمام - قرر بنك ستاندرد تشارترد، تقليص أنشطته في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يسعى البنك إلى خفض التكاليف والتركيز على أسواق أكثر ربحية.
وسيتخارج البنك بالكامل من أنغولا والكاميرون وغامبيا والأردن ولبنان وسيراليون وزيمبابوي، كما سيوقف أنشطته المصرفية للأفراد في تنزانيا وساحل العاج للتركيز فقط على الخدمات المصرفية للشركات، بحسب بيان اليوم الخميس.
تمثل هذه الخطوة تحولا ًرئيسياً لبنك ستاندرد تشارترد، الذي كان من أكبر البنوك الأوروبية التي استثمرت في المنطقة في السنوات القليلة الماضية في وقت انسحبت فيه بنوك أخرى منها.
قال البنك إن تقليص أنشطته سيسمح له بالتركيز على اقتصادات أكبر وأسرع نمواً في المنطقة مثل السعودية، حيث افتتح أول فرع له، وكذلك مصر.
أضاف البنك أن الأسواق التي سيتخارج منها حققت حوالي 1% من إجمالي الدخل في 2021 ونسبة مماثلة من الأرباح قبل خصم الضرائب.
ويوجد ستاندرد تشارترد حالياً في 59 سوقاً، ويقدم خدمات لعملاء في 83 سوقاً أخرى.
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