اخبار الخليج – الأرصاد الجوية: تأثير «السرايات» يبدأ الجمعة بأمطار متفرقة ورياح

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي تتأثر سنوياً بفترة من التقلبات الجوية السريعة تعرف محلياً «بالسرايات»، والتي تستمر من نهاية مارس حتى منتصف شهر مايو مع تفاوتها من عام لآخر، بسبب مرور منخفضات جوية سريعة في طبقات الجو العليا، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة السطحية لمناطق شبه الجزيرة العربية، مما يساهم في تكون السحب الرعدية والعواصف الترابية المصاحبة للرياح الهابطة.

وأشار المصدر أن تأثير «السرايات» بدأ خلال الأيام السابقة بشكل ملحوظ على بعض المناطق الشمالية والوسطى من شبه الجزيرة العربية، ومن المتوقع أن يمتد تأثيرها على المملكة خلال هذه الأيام وحتى يوم السبت، وتكون الفرص مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة يومي الجمعة والسبت مصحوبة بهبات رياح شديدة السرعة وأمواج عالية مع تصاعد الغبار والأتربة على بعض المناطق.

وأضاف أن هبوب الرياح الشمالية النشطة سيستمر خلال الأيام القادمة مع ازدياد سرعتها لتصل إلى قوية يومي الأحد والاثنين الموافقين 17 و18 أبريل، وتتراوح درجات الحرارة العظمى حول منتصف الثلاثينيات المئوية.

وأهابت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات الجمهور الكريم وخاصة مرتادي البحر بتوخي الحذر خلال فترات التقلبات الجوية ومتابعة تحديثات النشرات والتحذيرات عبر القنوات الرسمية.