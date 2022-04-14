اخبار الخليج – في صفقة قد تتجاوز 43 مليار دولار.. إيلون ماسك يعرض الاستحواذ على «تويتر» مقابل 54.20 دولار للسهم

محمد بن مسعود - الدمام - عرض الملياردير إيلون ماسك شراء «تويتر» نقداً مقابل 54.20 دولار للسهم، في صفقة قد تمنح الشركة قيمة سوقية تتجاوز 43 مليار دولار، بزيادة قيمتها 6.3 مليار دولار عن إغلاق السهم يوم الأربعاء.

يأتي إعلان مالك شركة «تسلا» بعد أيام قليلة على كشفه عن شراء حصة في «تويتر» جعلته أكبر المستثمرين في واحدة من أبرز شركات التواصل الاجتماعي حول العالم.

وبحسب ملف إيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قال ماسك إن «تويتر» لديها إمكانات فائقة، وإنه سيقوم بتحريرها؛ مشيراً إلى أنه عيّن «مورغان ستانلي» مستشاراً مالياً بشأن العرض.

على ضوء الخبر، ارتفع سهم «تويتر» 15% قبل افتتاح التداولات بالسوق الأمريكية، قبل أن يخفف مكاسبه إلى 11% فقط، ليتداول عند 50.91 دولار عند الساعة 6:31 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

بلغت القيمة السوقية لـ»تويتر» 36.7 مليار دولار وفق إغلاق يوم الأربعاء عند 45.85 دولار للسهم.

وفق الملف، قال ماسك: «منذ أن قمت باستثماري، أدرك الآن أن الشركة لن تزدهر ولن تخدم هذه الضرورة المجتمعية في شكلها الحالي. تحتاج تويتر إلى التحول إلى شركة خاصة». وشدد: «عرضي هو الأفضل والأخير، وإذا لم يتم قبوله، فسأحتاج إلى إعادة النظر في موقفي كمساهم».

أعلن ماسك في 4 أبريل عن شرائه 9.2% في شركة التواصل الاجتماعي، بعد أيام من انتقاده لمنصة التواصل الاجتماعي باعتبار أنها «تفشل في الالتزام بمبدأ حرية التعبير»، كما غرّد في 27 مارس. لا بل إن الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، أشار إلى أنه يفكر بجدية في إنشاء منصة تواصل اجتماعي.

ماسك كان غرَّد: «بالنظر إلى أن تويتر بحكم الأمر الواقع يمثل ساحةً عامة، فإن الفشل في الالتزام بمبادئ حرية التعبير يقوّض الديمقراطية بشكل أساسي».

كما قال في تغريدة سابقة بتاريخ 25 مارس إنّ «حرية التعبير ضرورية لديمقراطية فاعلة»، متسائلاً في استفتاء نشره على المنصة الاجتماعية عمّا إذا كان تويتر «يلتزم بشدة بهذا المبدأ».

وفقاً لإفصاح تحت البند «13G» أودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، اشترى ماسك حوالي 73.5 مليون سهم، وتمت الصفقة عبر صندوق «إيلون ماسك روفوكابل ترست» (Elon Musk Revocable Trust) الذي يشغل الملياردير دور الوصي الوحيد عليه، بما يوحي برغبة ماسك في الاحتفاظ بأسهم تويتر كاستثمار إستراتيجي وربما زيادته.