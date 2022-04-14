اخبار الخليج – الليوان يحتفل بمُناسبة «القرقاعون» بفعاليات وأنشطة مُتنوعة 

محمد بن مسعود - الدمام - يحتضن مشروع الليوان في منطقة الهملة فعاليات وأنشطة مُتنوعة بمُناسبة «القرقاعون» وذلك يوم السبت الموافق 16 ابريل 2022 من الساعة 9:30 مساء ولغاية الساعة 11:30 مساء.

وستشتمل فعاليات القرقاعون في الليوان على عدد من الفقرات الترفيهية كفرقة الفريسة وتوزيع أكياس القرقاعون وعلب الحلويات على الأطفال، والتي تأتي ضمن المبادرات الهادفة إلى إحياء الموروث الشعبي البحريني خلال شهر رمضان المبارك.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد محمد القائد، الرئيس التجاري بالإنابة في شركة عقارات السيف: «يسعدنا إقامة فعالية القرقاعون هذه السنة في الليوان وذلك لأول مرة في هذا المشروع الفريد من نوعه بمنطقة الهملة لكي نضفي أجواءاً احتفالية على جميع زوار الليوان من مختلف الفئات العمرية وبخاصة الصغار والعائلات. ويشكل القرقاعون هذه السنة فرصة مثالية لتعريف زوارنا الكرام بما يمتلكه الليوان من خدمات ومرافق عصرية تجعله في صدارة الأماكن الجاذبة للمواطنين والمقيمين والسواح بفضل تنوع مرافقه وما يوفره من مساحات خضراء ومسطحات مائية «.

وتتزامن فعاليات القرقاعون مع استمرار الليوان في تنظيم مهرجان الربيع الذي يحتفل بقدوم موسم الربيع في المملكة ومشاركته مع المواطنين والمقيمين والسواح ضمن قالب مبتكر وجاذب يلبي أذواق الباحثين عن الاستجمام وقضاء أمتع الأوقات، مع الحرص على تقديم تجربة عائلية استثنائية وتنوع ترفيهي فريد من نوعه في المحافظة الشمالية من قلب منطقة الهملة، مع استغلال ما يوفره مشروع الليوان من مساحات خضراء ومسطحات مائية تعكس بيئة جميلة بمختلف عناصرها الطبيعية.

ويتخلل برنامج المهرجان باقة من الأنشطة والفعالية المُختلفة، والتي تهدف لإثراء تجربة التسوق الفريدة لجميع زُوار المشروع العصري الذي يُحاكي في تصاميمه الروح البحرينية الأصيلة ويُعبر عنها بأسلوب عصري وفريد يمتزج فيه الفخامة والعراقة. ويشمل ذلك عروض موسيقية متنوعة موجهة لجميع أفراد العائلة.