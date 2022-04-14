مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 13621 نقطة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 80.81 نقطة ليقفل عند مستوى 13621.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 200 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية، والعقارية، واللجين، وشمس، وبروج للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإعادة السعودية، وتنمية، وملاذ للتأمين، وعلم، وأسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 2.18% .

فيما كانت أسهم شركات الجزيرة، وزين السعودية، والأهلي، والعقارية، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأهلي، والراجحي، والجزيرة، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 106.94 نقاط ليقفل عند مستوى 24418.07 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1550 صفقة.