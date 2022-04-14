السعوديه مجلس القناصل الفخريين يقيم السحور السنوي

محمد بن مسعود - الدمام - أقام مجلس القناصل الفخريين حفل السحور السنوي في أحد فنادق جدة، بحضور الأمير عمرو محمد الفيصل، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد السحلي، ومدير عام فرع وزارة الخارجية الوزير المفوض مازن الحملي، وعدد من السفراء والقناصل العامين والفخريين، وعدد من رجال الأعمال.

ورحب رئيس مجلس القناصل الفخريين القنصل الفخري لدولة كندا محمد عطار بالحضور، ووجه الشكر لوزارة الخارجية على الدعم المتواصل للقناصل الفخريين وتقديم جميع التسهيلات التي تساعدهم في القيام بأعمالهم.

كما نقل السحلي تحيات وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان للحضور، وأوضح أن مهمة القنصل الفخري وهو المواطن الذي يمثل دولة شقيقة أو صديقة، هو دور مهم وكبير، يقع على عاتقه حسن تمثيله للدولة التي كلفته، وحسن التمثيل لدولته التي وافقت على تعيينه، لما يتمتع به من سمعة وتاريخ عملي متميز. حيث يعمل القنصل الفخري على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والسياحية بين الدولتين، إضافة لما يقوم به من رعاية مصالح رعايا دولته، وتحقيق المطلب الرئيسي للدبلوماسية الموازية.