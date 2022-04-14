السعوديه الحراك القانوني على مأدبة إفطار قاروب

محمد بن مسعود - الدمام - أقام رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي الدكتور ماجد قاروب مأدبة الإفطار السنوي في أحد فنادق جدة، بحضور لفيف من المحامين والقانونيين ورجال وسيدات أعمال. وعبر المحامي قاروب عن سعادته بهذا التجمع الرمضاني السنوي الذي عاد بعد انحسار جائحة كورونا بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لحماية الصحة العامة. وتداول الحضور العديد من الأحاديث منها الحراك القانوني المميز والقفزات التنظيمية المتتالية والمتسارعة بصدور وتطوير وتعديل الكثير من الأنظمة القانونية في كافة القطاعات بما ينعكس على جودة الحياة وتيسير وتسهيل عمليات التقاضي وبسط منظومة الحوكمة وأعمال التحكيم ولجان الصلح وكافة الأمور ذات العلاقة.

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