شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أراض حكومية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة محافظة جدة تعديات على أراضي حكومية في نطاق بلدية بريمان الفرعية، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة في حماية الأملاك العامة، والحد من نشأة العشوائيات على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي في نطاق البلديات الطرفية.

وأوضحت الأمانة، أن البلدية تمكنت من إزالة تعديات على مجموعة من الأراضي الحكومية في مواقع متعددة تابعة لنطاق بريمان بلغت حوالي 72,000 متر مربع، حيث تمت إزالة 58 من المستودعات والورش والأسوار والمقامة بطرق عشوائية وغير نظامية من قبل المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها، مضيفاً أن أعمال الإزالة شملت سحب 21 ناقلة في المواقع المخالفة.