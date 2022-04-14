وزير الشؤون الإسلامية الجيبوتي ينوه بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس نوه معالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف الجيبوتي مؤمن حسن بري، بالجهود التي تبذلها قيادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين، ورعايتها ودعمها المستمرين للعالم الإسلامي وللمسلمين أينما كانوا، موكداً حرص بلاده على الاستفادة من تجربة وتاريخ المملكة الطويل في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر التسامح والوسطية والاعتدال.

وأشاد في تصريح عقب استقبال معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ له، أمس، بتميز وعمق العلاقات التي تربط بلاده بالمملكة في مختلف المجالات.

وأعرب عن تأييد بلاده للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة خلال جائحة كورونا فيما يتعلق بالحج والعمرة، والتي جنبت المسلمين الكثير من الأذى، وصولاً إلى رفعها والسماح بعودة المعتمرين والحجاج ضمن الشروط الصحية الضرورية لسلامتهم.

وقدم وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف الجيبوتي، شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على جهودها ومواقفها التاريخية الداعمة للشعب الجيبوتي على مدى عقود طويلة، مؤكداً حرص وزارته على مد جسور التواصل مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة.

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