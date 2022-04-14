“سكني” يُصدر أكثر من 10 آلاف عقدًا إلكترونيًا للأراضي خلال الربع الأول 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أصدر برنامج سكني 10,716 عقدًا إلكترونيًا للأراضي السكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، بينهم 1837 عقدًا أُصدر في شهر مارس عبر تطبيق “سكني” الإلكتروني، وذلك ضمن خياراته السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها لتسهيل التملّك، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

وأوضح “سكني” في بيان صحافي اليوم، أن عقود الأراضي التي تم إصدارها خلال شهر مارس شملت 1066 أرضًا في منطقة مكة المكرمة، و240 أرضًا في منطقة الرياض، و36 أرضًا في المدينة المنورة، و102 أرضًا في منطقة القصيم، إضافة إلى 88 أرضاً في المنطقة الشرقية، و32 أرضًا سكنية في منطقة عسير، و46 أرضًا ضمن منطقة حائل، و7 أراض في منطقة الحدود الشمالية، و89 أرضًا لمستفيدي “سكني” في منطقة جازان، و108 أراض في منطقة نجران، و9 أراضٍ في منطقة الباحة، و9 أراضٍ في منطقة الجوف، و5 أراضٍ في منطقة تبوك.

وبين البرنامج أن هذا العدد يأتي امتداداً لما الخليج 365 إصداره من عقود إلكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق “سكني” للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة، مفيدًا بأن مساحات الأراضي تصل إلى 500 م2 للأرض، ويمكن إتمام إجراءات الحجز ومعاينة مواقع الأراضي والمخططات من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج “سكني”https://sakani.sa.

ويقدم “سكني” عدداً من الخيارات السكنية والحلول التمويلية لتلبية رغبات وتطلعات الأسر، وتتضمن الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، وشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضٍ سكنية.

يُذكر أن برنامج “سكني” وفّر من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخدمات السكنية تشمل الاستحقاق الفوري، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً والتمويل الإلكتروني، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة للوحدات تحت الإنشاء التي تشرف عليها لجنة البيع أو التأجير على الخارطة في 115 مشروعاً توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية تقع غالبيتها في الضواحي السكنية الكبرى التي تطورها الوطنية للإسكان (NHC) في المدن الرئيسة.