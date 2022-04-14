اخبار الخليج – حميدان يطلع النائب اسحاقي على مبادرات تنمية المجتمع وتعزيز الرعاية والخدمات الموجهة للفرد والأسرة

محمد بن مسعود - الدمام - التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، عضو مجلس النواب سعادة السيد علي محمد إسحاقي، وذلك في مكتبه بالوزارة، وتم التباحث حول مستجدات المبادرات والمشروعات التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن أبرزها برامج تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع.

كما أطلع حميدان النائب على جهود تطوير أنظمة سوق العمل، ومساعي تعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين البحرينيين بمنشآت القطاع الخاص.

وبهذه المناسبة، أشاد النائب إسحاقي، بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى ضمان المستوى المعيشي المناسب للمواطنين، منوهاً بالجهود المبذولة في سبيل ضمان الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة الوطنية بالشركات والمؤسسات الخاصة، فضلاً عن إطلاق المبادرات المستمرة لتنمية المجتمع وتعزيز أوجه الرعاية والخدمات الموجهة للفرد الأسرة.