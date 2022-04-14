اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من ملك مملكة تايلاند

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية شكر جوابية من صاحب الجلالة الملك ماها فاجير الونجكورن، ملك مملكة تايلاند، رداً على برقية التهنئة التي بعث بها سموه إليه بمناسبة اليوم الوطني لمملكة تايلاند.

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