اخبار الخليج – محافظ الشمالية يشيد بدور المجالس الرمضانية في تعزيز التآلف والتعاضد ووحدة النسيج الاجتماعي الواحد

محمد بن مسعود - الدمام - قام سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية، بزيارة لمجلس النائب عبدالله إبراهيم الدوسري عضو مجلس النواب في البديع، كما التقى سعادته بعدد من أصحاب المجالس الرمضانية في مدينة حمد بقاعة فاطمة الشكر.

وأشار محافظ الشمالية إلى أنه هذه المجالس تعكس التآلف والتعاضد ووحدة النسيج الاجتماعي الواحد، وتعزز أواصر المحبة والعادات والتقاليد التي ترعرع عليها المجتمع البحريني، مؤكداً بأنه بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا عادت المجالس الرمضانية خلال هذا الشهر الكريم، مضيفاً بأن المحافظة حريصة على التواصل المستمر مع الأهالي لتفقد احتياجاتهم وتلبية طلباتهم.

من جانبهم، أثنى أصحاب المجالس والأهالي على الجهود التي تقوم بها المحافظة لخدمة المواطنين والمقيمين، وعلى الزيارات التي يقوم بها سعادة المحافظ في جميع مناطق المحافظة، داعين الله العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل على الجميع بالخير واليمن والبركات.