اخبار الخليج – مصطفى السيد يجتمع بالأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - على هامش فعالية «العمل الخيري الإسلامي وأثره: شراكات مستدامة وحلول عملية» التي عقدتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتمع الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية سعادة الدكتور مصطفى السيد بالأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، حيث ناقش معه الجهود الإنسانية التي تقوم بها مملكة البحرين لمساعدة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة من مختلف دول العالم.

ومن جانبه أشاد الدكتور قطب مصطفى سانو بالدور الدبلوماسي والإنساني لمملكة البحرين، وما تقوم به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بدعم من القيادة الرشيدة وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والتي شملت العديد من الدول الشقيقة والصديقة المنكوبة والمتضررة، والذي أكد توجه المملكة النبيل في إغاثة الملهوفين ونصرة المحتاجين حول العالم من خلال تقديم مختلف المشاريع الانسانية والإغاثية التي تنفذها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الإغاثية الدولية المعتمدة.