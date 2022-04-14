اخبار الخليج – طلبة مبتكرون يشاركون في المنتدى العالمي لريادة الأعمال بدبي

محمد بن مسعود - الدمام - شارك الفريق الطلابي بمدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين الفائز بالمركز الأول في أولمبياد المدارس البحرينية لريادة الاعمال والابتكار في دورته الثالثة، في فعاليات المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار في أكسبو دبي 2020 بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بحضور أكثر من ألف من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين ورجال الأعمال من دول عديدة.

وأتيحت للفريق المكون من الطلاب: أيمن باسل، وفيصل سعد راشد، وخالد عبدالرحمن، وحسن محمود العرادي، برفقة الأستاذ ابراهيم حسن أمان، فرصة الاطلاع على تجارب مهمة في مجال إبداعهم وتميزهم، بعد أن لفتوا الأنظار محلياً بمشروعهم الفائز في الأولمبياد وهو الموقع الإلكتروني (Tender Bahrain) المخصص لعرض مشاريع الأفراد والمؤسسات الصغيرة.

كما قام الفريق بزيارة أجنحة الدول المشاركة في إكسبو دبي 2020، الذي يستضيف أكثر من 190 دولة، إلى جانب حضورهم نهائيات مسابقة «رالي العرب»، والتي تهدف إلى تنمية روح الابتكار والريادة لدى الشباب العربي.