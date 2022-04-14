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أرامكو تعلن نتائج الربع الأول وتوزيعات الأرباح في 15 مايو

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت شركة أرامكو ، اليوم الخميس 14 أبريل 2022،  عن ميعاد توزيعات الأرباح والنتائج المالية للربع الأول 2022، إلى جانب التقرير الفصلي الأولي وذلك في 15 و16 مايو المقبل على التوالي.

وكانت أرامكو حقق قفزة في صافي الربح في العام 2021 بنسبة بلغت 124.4%ن وبلغ  صافي أرباحها بلغ 412.4 مليار ريال العام الماضي، مقابل 183.76 مليار ريال خلال 2020، ما يمثل زيادة بأكثر من الضعف.

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من 2021، بقيمة 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار).
وعكست الزيادة في المقام الأول تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيميائيات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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