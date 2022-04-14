أرامكو تعلن نتائج الربع الأول وتوزيعات الأرباح في 15 مايو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس 14 أبريل 2022، عن ميعاد توزيعات الأرباح والنتائج المالية للربع الأول 2022، إلى جانب التقرير الفصلي الأولي وذلك في 15 و16 مايو المقبل على التوالي.

وكانت أرامكو حقق قفزة في صافي الربح في العام 2021 بنسبة بلغت 124.4%ن وبلغ صافي أرباحها بلغ 412.4 مليار ريال العام الماضي، مقابل 183.76 مليار ريال خلال 2020، ما يمثل زيادة بأكثر من الضعف.

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من 2021، بقيمة 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار).

وعكست الزيادة في المقام الأول تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيميائيات.