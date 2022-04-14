محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الخميس 14 أبريل 2022، عن ميعاد توزيعات الأرباح والنتائج المالية للربع الأول 2022، إلى جانب التقرير الفصلي الأولي وذلك في 15 و16 مايو المقبل على التوالي.
وكانت أرامكو حقق قفزة في صافي الربح في العام 2021 بنسبة بلغت 124.4%ن وبلغ صافي أرباحها بلغ 412.4 مليار ريال العام الماضي، مقابل 183.76 مليار ريال خلال 2020، ما يمثل زيادة بأكثر من الضعف.
وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من 2021، بقيمة 70.3 مليار ريال (18.8 مليار دولار).
وعكست الزيادة في المقام الأول تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيميائيات.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو تعلن نتائج الربع الأول وتوزيعات الأرباح في 15 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.