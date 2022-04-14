شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعالية «فوانيس» بنسختها الخامسة في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الغرفة التجارية بمكة المكرمة مساء أمس الأربعاء، النسخة الخامسة من فعالية "فوانيس"، بمركز المعارض والفعاليات، وتستمر حتى الثاني والعشرين من رمضان بحزمة من البرامج والفعاليات واللقاءات التي تستهدف أهالي مكة المكرمة وزوارها، من خلال 8 مواقع متنوعة للترفيه والتسوق وألعاب الأطفال والمقاهي والمطاعم، وخيمة "فوانيس" التي تعزز الأجواء الرمضانية لأهالي مكة وزوارها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة هشام بن محمد كعكي الذي دشن الفعالية أن الغرفة دأبت على تنظيم الفعاليات والبرامج ذات المردود الإيجابي على قطاع الأعمال وشباب وشابات الأعمال والمجتمع المكي، ضمن مسؤوليتها تجاه سكان العاصمة المقدسة وزوارها.

وقال إن فعاليات فوانيس التي تستهدف العائلات والافراد لقضاء أوقات متميزة في أجواء رمضانية ذات طابع مكي، تشمل برامج ثقافية اجتماعية لتمثل وجهة مفضلة بمشاركة أصحاب المشاريع الصغيرة والاسر المنتجة وغيرها من المشاركين في البرامج التي وضعت بعناية لتستفيد منها العائلات وجميع الزوار.

من جهته، أوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق أن الفعالية التي لم تتوقف حتى خلال فترة جائحة كورونا، بل اتخذت طريقة التسوق الالكتروني، ثم الطريقة الهجين بين الالكترونية والحضورية، ووجدت صدى طيبا لدي أهالي وزوار مكة المكرمة.

ولفت إلى أن فعالية فوانيس كانت قد انطلقت قبل خمس سنوات في نسختها الأولى وشهدت حينها نحو 22 ألف زائر، بينهم عدد من الوزراء والمسؤولين، والقناصل والفنانين ووجوه المجتمع السعودي، وزوار مكة المكرمة من داخل وخارج المملكة، وكرمت الفعالية في ختامها الزائر رقم 20 ألف، نالتها إحدى السيدات.