اخبار الخليج – خلال زيارة رسمية لإسرائيل.. مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة حيفا

محمد بن مسعود - الدمام - أبرم مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مذكرة تفاهم مع جامعة حيفا بدولة إسرائيل، يتم بموجبها التعاون في المجالات الاكاديميه والتبادل الثقافي والتدريب، والاستفادة من خبرات وبرامج المركز المختلفة في مجالات التسامح و التعايش السلمي و التي تستهدف طلبة الجامعة من الشباب.

وقد وقع المذكرة كل من معالي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس امناء المركز، و الرئيس رون روبن رئيس جامعة حيفا، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها وفد المركز الى إسرائيل، بحضور السيدة شهناز جابري عضو مجلس أمناء المركز.

وأعرب معالي رئيس المركز عن سعادته بتوقيع المذكرة مع جامعة حيفا وتفاؤله بما ستقدمه هذه المذكرة من مبادرات مثمرة تصب في مصلحة البلدين، مشيرا لما لهذه المذكرة من أهمية على صعيد تطعيم البرامج التعليمية وتعزيزها بما يخدم الاهداف المشتركة بنشر قيم التسامح والتعايش، وبث روح المحبة والإنسانية، خصوصا وأن جامعة حيفا تعتبر من أكثر الجامعات تنوعًا في المنطقة يشكل حضور العرب فيها بنسبة لا تقل عن ٤٠٪؜ من طلبتها.

وقال معاليه في كلمته خلال حفل التوقيع: «إننا في مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي نحرص على ايصال الصورة الانسانية الحضارية المشرقة لمملكة البحرين كبلد حاضن للتنوع والثراء الديني والفكري والعرقي والاجتماعي منذ القدم، ونؤمن بجهود القيادة الرشيدة تحت لواء صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله في مدّ جسور المحبة مع مختلف الاديان والمذاهب بالاستناد على إرث تاريخي ومسيرة خيره للإنسانية. مؤكدا على ما تحمله المؤسسات التعليمية من مسؤليات عالية في ترسيخ تلك الجهود وغرسها في الاجيال القادمة بعيدا عن الجهل المعرفي الذي يعتبر أخطر مهددات السلام في اي مجتمع انساني.

من جانبه، رحب رئيس جامعة حيفا بوفد المركز. وأشار في كلمته بأن مذكرة التفاهم تتيح للطرفان ميداناً علمياً وعملياً للتعاون في إطار المهام والأهداف المشتركة، والكفيلة بإثراء معارف الجانبين، والاستفادة من الخبرات المتطورة التي تطرحها برامج مركز الملك حمد، مشيرًا إلى سعي الطرفان لتنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة والمحاضرات الهادفة.

وأضاف: «نحن متفائلون بجميع بنود مذكرة التفاهم التي تعدّ تجسيداً للتعاون البناء الذي يفضي إلى حوار الثقافات وإثرائها بكل ما هو جديد عبر جسور قوية نتبادل عليها الخبرات والتجارب الناجحة، ونأمل بأن يؤدي هذا إلى مزيد من الانسجام والتميز مستقبلاً».

ووفقاً لبنود المذكرة، سيتعاون الطرفان في تطوير جوانب البحث العلمي والدراسات العليا في مجالات التسامح وحوار الاديان، وذلك من خلال استفادة طلبة وطالبات الجامعة من برامج المركز المطروحة، ككرسي الملك حمد لحوار الاديان بجامعة سابينزا الايطالية، وبرنامج الملك حمد للقيادة بالايمان مع جامعة اوكسفورد، وبرنامج الملك حمد العالمي للسلام السيبراني في نيويورك.