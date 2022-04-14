محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تجاوزت زيارات المعارض الافتراضية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من مليوني زائر خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير عام المعارض الرقمية ريان المسعودي، أنه تزامناً مع إطلاق معارض الرئاسة الميدانية لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض آيات بينات، ومعرض وأقيموا الصلاة، قامت الرئاسة لأول مرة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي السعودي للمحاكاة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وأكد أن المعارض الافتراضية تزامن إطلاقها مع المعارض الميدانية وتمت محاكاتها من الناحية البصرية والتقنية، التي تتيح للجميع زيارة المعرض افتراضياً وسهولة الوصول للمعرض افتراضياً وتفاعلياً.

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من مليوني زائر للمعارض الافتراضية لشؤون الحرمين خلال شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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