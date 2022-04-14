أمانة جدة ترصد مواقع الباعة الجائلين وتصادر أكثر من 3 طن من الخضروات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

واصلت أمانة محافظة جدة جهود الرقابة الميدانية في تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية خلال شهر رمضان، بنطاق 19 بلدية فرعية والتي أسفرت عن إتلاف عدد من البسطات العشوائية ومصادرة أكثر من 3 طن من الخضار والفاكهة في نطاق بلديات الصفا – الجامعة – أم السلم.

وأوضحت الأمانة أنه في إطار الجهود التي تستهدف مكافحة “البيع العشوائي” ورصد المخالفات المتعلقة بـالصحة العامة تمكنت الفرق الرقابية في نطاق بلدية الصفا من ضبط بسطات عشوائية وذلك خلال الجولات الميدانية على مواقع تواجد الباعة الجائلين في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء السكنية وفي منطقة سوق الخضار المركزي، ما أسفر عن مصادرة نحو 1.230 طن من الخضروات والفاكهة التي كانت تعرض للمستهلكين عشوائيًا وسط بيئة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية، كما نتج عن جهود البلدية رصد عدد من الممارسات المخالفة في الحدائق العامة.

وبينت الأمانة أن أعمال الرقابة في نطاق بلدية الجامعة الفرعية نتج عنها رصد وإزالة عدد من مواقع “البيع العشوائي” ومصادرة نحو 2 طن من الخضروات التي ضُبطت في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء السكنية، وجرى تسليمها للجمعيات الخيرية.

من جانبها واصلت بلدية أم السلم الفرعية حملاتها الرقابية بجولات ميدانية مكثفة على الباعة الجائلين والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف عدد من البسطات العشوائية، ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لتحسين المشهد الحضري ومنع المخالفات ومكافحة التلوث البصري والظواهر السلبية في الطرق وداخل الأحياء.