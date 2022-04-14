اخبار الخليج – ريتز كارلتون البحرين يحتفل بالأجواء الرمضانية بجناح «ماسايا»

محمد بن مسعود - الدمام - يقدم هذا العام فندق ريتز كارلتون البحرين لمرتاديه جناح «ماسايا» الذي يوفر لمحبي الاجواء الشرقية تجربة فريدة من نوعها كونه جناح رمضاني فاخر تم تصميمه بأناقة ويحتوي على اشهى المأكولات الشرقية والتي يتم توفيرها في وجبة الإفطار او الغبقة في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك.

ويوفر جناح «ماسايا» لمرتاديه وجبات وسط اجواء لا تنسى سواء مع العائلة او الاصدقاء، حيث يتعاون فندق ريتز كارلتون مرة اخرى مع شركة الاتصالات STc البحرين، ويتميز هذا الجناح باحتوائه على ديكور من التراث البحريني وتحديدا من الفخار، وسيحظى الضيوف تجربة تأسر الحواس من خلال مزيج التقاليد والحداثة العظيمة، فهذا الجناح يجمع بين العمارة الشرقية القديمة والتصميم الحديث، ويقع هذا الجناح الممتد على مساحة 40 متر x 40 متر بين فيلات المنتج الفاخرة المطلة على البحر بداخل خيمة ذات شكل سباعي.

ويضم جناح Masaya Pavilion الجديد الذ الوجبات والمشروبات والتي يتم تحضيرها تحت قيادة مدير الطهي والاغذية والمشروبات «يان برنارد ليجارد»، ويضم الجناح مجموعة من اكشاك الطعام والتوابل، ليتمكن مرتادي الجناح من الاستمتاع بوجبة الفطور او الغبقة من خلال مشاركة احبائهم والاحتفال بالشهر المبارك مع العائلة او الاصدقاء، ومن الاصناف المتوافرة بالجناح الطاجين، المجبوس، الارز بالزعفران، الفلافل وتشكيلة متنوعة من التمور، اضافة لتوافر اكشاك يتم فيها تحضير المشاوي البحرينية وخبز الصاج الى جانب الحلويات اللذيذة.

ولأجواء رمضانية فريدة ولا تنسى يقدم فندق ريتز كارلتون لمرتاديه الفرقة الموسيقية بقيادة الشابة الموهوبة إيمان العامر، وبإمكان الاستمتاع بهذه التجربة مع تناول الشيشة خلال فترة الغبقة حيث يتوافر قسم خاص للمدخنين.

ويقول المدير العام لفندق ريتز كارلتون البحرين «برنارد دي فيل»: «»يسعدنا الترحيب بضيوفنا الكرام بعد افتتاحنا الأبواب مرة أخرى لخيمتنا الرمضانية في جناح مسايا هذا العام، بالشراكة مع stc البحرين، حيث ينتظر ضيوفنا احتفال رائع من خلال خدماتنا الاستثنائية وتجارب الطهي التي لا تُنسى والتي تخلق أجواء مثالية لشهر رمضان المبارك».

من جانبه قال كريم تبوش الرئيس التنفيذي للمستهلكين في stc البحرين: “يسعدنا أن نواصل شراكتنا مع أحد أكثر الأماكن شهرة في المملكة ، فندق ريتز كارلتون ، البحرين ونتطلع إلى رؤية مجموعة متنوعة من التجارب والأنشطة الخاصة بشهر رمضان هذا العام والتي يتم تقديمها لمرتادي الفندق للاستمتاع مع أسرهم وأصدقائهم،

ونحن نبحث باستمرار عن فرص لدعم البرامج الرمضانية وتوفير الاجواء الرمضانية الاستثنائية للمجتمع».

ويستقبل جناح مسايا مرتاديه طوال شهر رمضان المبارك من غروب الشمس حتى الساعة 8 مساءً لتناول وجبةالإفطار، ومن الساعة 9 مساءً حتى 2 صباحًا للغبقة، ولمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على +973 1758 6499، +973 1758 0000 ، أو من خلال زيارة الموقع https://www.ritzcarlton.com/bahrain، او متابعة الفندق على Facebook و Instagram ritzcarltonbahrain من خلال استخدام #RCMemories.