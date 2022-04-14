اخبار الخليج – «تنسيقي العاصمة» يبحث احتياجات الديه وسوق الذهب بجد حفص

محمد بن مسعود - الدمام - اطلع المجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة في اجتماعه الثالث برئاسة سعادة السيد حسن عبدالله المدني نائب محافظ العاصمة، على خطة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتطوير تقاطع وشارع الفاتح بالمنامة، والذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاع البنية التحتية التي تدعم المسيرة التنموية وتسهم في تطوير شبكة الطرق في المملكة، حيث يعد مشروع تطوير شارع الفاتح جزءاً من مشروع أكبر وهو شارع المنامة الدائري الذي يهدف إلى خلق حركة مرورية حرة بدون توقف في العاصمة.

وبحث المجلس، خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، الاحتياجات الخدمية والتنموية في منطقة الديه، والتي رصدت خلال الزيارات الميدانية الدورية لفرق عمل المحافظة ترسيخاً لنهجها بالتواصل المستمر مع الأهالي بهدف الارتقاء بالخدمات التنموية وتحسين جود الحياة، إذ تمثلت أبرز الاحتياجات المرصودة في صيانة بعض الطرق وتنظيم اتجاهات السير، وتركيب وصيانة اللوحات الإرشادية، وإنشاء المرتفعات على بعض الطرق، وزراعة المناطق الترابية وتطوير حديقة المنطقة، إضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة على شارع الشيخ سليمان المدني.

واستعرض المجلس التنسيقي، احتياجات سوق الذهب بمنطقة جدحفص، وكان أبرزها إعادة تنظيم السوق، وفتح بعض الطرق، وصيانتها وإعادة رصفها، وتخطيط مواقف السيارات على جانبي الشارع، وإعادة تنظيم محلات الخضار والسمك بالسوق بما يسمح بانسيابية الحركة المرورية، وعدم تعدي الفرشات على حرم الطريق، إضافة إلى دراسة فتح مخرج للسوق من شارع البلدية إلى شارع البديع لتخفيف الازدحام المروري، وتوسعة المخرج الحالي عند تقاطع إشارة الديه وجدحفص، وتركيب بوابة جمالية ترمز للسوق.