اخبار الخليج – الفريق الطبي في مستشفى الملك حمد الجامعي يجري عملية نوعية معقدة لمريض

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى الفريق الطبي في مستشفى الملك حمد الجامعي عملية نوعية معقدة لمريض انتابته آلاما حادة في منطقة البطن والصدر أثناء تواجده في مطار البحرين الدولي حيث جرى تحويله إلى مستشفى الملك حمد الجامعي .

وأظهرت الفحوصات التي أجريت للمريض فور وصوله وجود ثقب كبير في الثلث السفلي للمريء مما أدى إلى التهاب شديد في تجويف الصدر وتسمم في الدم، وعليه قرر الفريق الطبي المكون من الجراحة العامة وجراحة الصدر بالمستشفى إجراء عملية له على الفور وعلى مرحلتين.

تمثلت المرحلة الأولى والتي تكللت بالنجاح في إجراء عملية لتحرير المعدة واستخدامها كبديل عن المريء المتضرر، عن طريق استخدام المنظار الخارجي عبر أربع ثقوب صغيرة في البطن واستغرقت العملية حوالي ساعة ونصف الساعة ، وأظهر فحص المريء عن طريق المنظار الانثقاب في الثلث السفلي بطول 5 . وتجرى هذه العمليات بالطريقة التقليدية لصعوبتها إلا إنه مع الخبرة الطويلة في جراحة التنظير إلى جانب توفر التقنيات الحديثة في مستشفى الملك حمد الجامعي تم استخدام المنظار الجراحي.

وتمثلت المرحلة الثانية والتي تكللت أيضا بالنجاح في إجراء فتح الصدر ووصل المعدة المحضرة مسبقًا وخياطتها مع ما تبقى من المريء السليم، وقد استغرقت العملية ما يقارب الساعتين .

وأوضح استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة الدكتور عبدالمنعم أبو السل أن وجود ثقب كبير في المريء يهدد حياة المريض لتسببه في تسمم الدم وقد تتجاوز نسبة الوفيات 50 % إذا تم الكشف عن المرض في مراحله المتقدمة، مؤكدًا أنه يستوجب ضرورة التشخيص في حال الشعور بالآلام الحادة في هذه المنطقة، وعادة ما يكون العلاج الجراحي هو أفضل علاج لمثل هذه الحالات.

وأشار استشاري جراحة الصدر والأوعية الدموية الدكتور غسان سلمان الفقعاوي أن نجاح علاج هذه الحالات يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الخبرة الجراحية والمرافق المتاحة في المستشفى المعالج.