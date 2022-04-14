اخبار الخليج – «كوثر» تدعم طالبات الاحتياجات الخاصة وترتقي بمستواهن

محمد بن مسعود - الدمام - أسهمت الطالبة ذات الشخصية القيادية البارزة كوثر مهدي المحروس في الارتقاء بقدرات زميلاتها من فئات الاحتياجات الخاصة بمدرسة الشروق الثانوية للبنات، وتحقيق قفزات نوعية في إنجازهن الأكاديمي وتطورهن الشخصي، من خلال تقديمها الدعم والمساندة ضمن برنامج «نسمو معاً».

وقالت كوثر إنه ضمن النماذج التي تعتز بها طالبة حققت ارتفاعاً في مستواها الدراسي والاجتماعي، وانتقلت من فئة تحصيلية إلى فئة أعلى بكثير، معربةً عن سعادتها بالمشاركة في هذه المبادرة التربوية الإنسانية الجليلة، دعماً لجهود وزارة التربية والتعليم في تطبيق سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية.

وأضافت أن المدرسة لها الدور المحوري في تنمية شخصيتها وإبراز سماتها القيادية وقدرتها على التأثير الإيجابي في الآخرين، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنها تتميز بالقدرة على تنفيذ ورش العمل التي بلغ عددها حتى الآن 16 ورشة في مواضيع عدة مثل أخطاء التفكير، واليوم العالمي لحقوق الطفل، واليوم العالمي للسمنة والسكري.

وأوضحت أنها مثّلت مدارسها في 37 مسابقة منذ التحاقها بالتعليم حتى اليوم، وحصدت مراكز متقدمة، منها المركز الثاني في المساجلة الشعرية والسبق الصحفي، والمركز الاول في السينما الخضراء.