تراجع أسعار النفط العالمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تراجعت أسعار النفط اليوم في تعاملات محدودة قبيل عطلة رسمية، ومراجعة المتعاملون لأثر ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية في مواجهة نقص المعروض العالمي.

وانخفض خام “برنت” في التعاملات الآجلة بمقدار 1.14 دولاراً ما نسبته 1.1 في المئة، ليصل سعره بحلول الساعة 06:32 بتوقيت جرينتش إلى 107.64 دولارات للبرميل، في حين هبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3 في المئة، ما يعادل 1.32 دولاراً، ليصبح سعره 102.93 دولاراً للبرميل.

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