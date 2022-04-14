محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) تقريرا عن بيع انتشار ظاهرة بلازما الدم بين الإيرانيين، وكتبت أنه تم نشر إعلانات في بعض شوارع طهران تفيد بأن الشخص يمكن أن يحصل على نحو 200 ألف تومان “7” دولار أمريكي من خلال التبرع ببلازما الدم مرة واحدة في الأسبوع.

وتتزايد ظاهرة بيع بلازما الدوم وأعضاء الجسم في إيران نتيجة ارتفاع معدلات الفقر في البلاد التي يحكمها نظام مارق نهب ثروات البلاد لتحقيق أطماعه التوسعية في المنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر الفقر في إيران.. إقبال الإيرانيين على بيع بلازما الدم مقابل “7” دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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