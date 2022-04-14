اخبار الخليج – «stc البحرين» تقيم غبقتها الرمضانية السنوية للإعلاميين

محمد بن مسعود - الدمام - اقامت stc البحرين غبقتها الرمضانية السنوية لمنتسبي وسائل الإعلام في فندق الرتز كارلتون – البحرين، احتفالاً بشهر رمضان المبارك وتقديراً لدعم الصحفيين والإعلاميين المستمر للشركة والذي ساهم في تعزيز اسم stc البحرين كشركة رائدة في عالم التكنولوجيا الرقمية. وقد حضر الحفل كل من الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين المهندس نزار بانبيله وعدداً من المدراء التنفيذيين، بالإضافة الى عدد من أهم الإعلاميين والصحفيين البحرينيين وشخصيات من مؤثري قنوات التواصل الاجتماعي.

كما رحب المهندس نزار بانبيله، الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، بالإعلاميين، قائلاً: «نحن سعيدون باستضافة أصدقائنا وشركائنا من الإعلاميين والصحفيين في هذا التجمع السنوي المهم. ونحن ممتنون جدا بجهود الصحفيين والمؤثرين المستمرة التي يبذلونها في سبيل خدمة مهنتهم «

وأضاف قائلاً، «بأننا في شركة stc البحرين فخورون بكوننا في طليعة ريادة التحول الرقمي في المملكة. ونحن نعول بذلك على الدعم الصحفي المستمر من أجل إيصال جوهر رؤيتنا ودورنا الفعال في جعل البحرين مركزًا رئيسيًا للبيانات. ونأمل بدوام شراكتنا القيمة مع وسائل الاعلام لسنوات عديدة قادمة.»

وتضمن الاحتفال عددا من الانشطة بما فيها المسابقات والجوائز وغيرها.