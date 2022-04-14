تايلاند تسجل 24134 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم تسجيل 24134 إصابة و 115 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومنذ بدء الجائحة في تايلاند أوائل عام 2020، تم تسجيل 3 ملايين و973 ألفا و3 حالات إصابة بكورونا، فيما بلغت حصيلة الوفيات الإجمالية 26 ألفا و510 .

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