الصين تسجل 3020 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل 3020 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 171382 .

وقالت اللجنة إن 2999 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.

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