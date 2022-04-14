محمد بن مسعود - الدمام - متحرشان يطاردان فتاة في أحد شوارع السعودية .. شاهد: ردود أفعال المواطنين
شهدت الحلقة الثانية عشر من برنامج “الصدمة4” المذاع على قناة “MBC”، ضرب اثنين متحرشين من مارة في الشارع بالسعودية، بسبب ملاحقتهم ومضايقتهم إحدى الفتيات.
ويبدأ المشهد التمثيلي بظهور الفتاة التي ترتدي عباءة وطرحة وكانت تسير في أحد الشوارع العامة بالمملكة، بينما يلاحقها شابان، أحدهما يرتدي الزي الوطني، بهدف التحدث معها.
ولجأت الفتاة التي تتعرض للتحرش للمارة في الشارع من أجل إنقاذها من المتحرشين والمضايقات التي تتعرض لها؛ حيث تدخل البعض بشكل هادئ في محاولة لإبعاد المتحرشين.
ولم يستطع بعض الشباب تمالك أعصابهم أمام موقف التحرش، ليقوموا بالاعتداء على المتحرشين بالضرب في الشارع، إلا أن فريق البرنامج تدخل بشكل سريع في محاولة لتوضيح المشهد التمثيلي.
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