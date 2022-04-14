محمد بن مسعود - الدمام - زوجة بوتن السابقة تخرج عن صمتها وتكشف أسرارا عن علاقتهما وسبب طلاقهما
كشفت زوجة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السابقة، ليودميلا بوتينا أسرار زواجها من الرئيس الروسي الذي دام حوالي 31 عاماً قبل ان يتم الطلاق عام 2013.
قالت ليودميلا ان بوتين كان يضعها في مواقف اختبار خلال علاقتهما التي دامت 3 عقود.
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واضافت “كان لدي شعور دائماً انه يراقبني ويتابع القرارات التي اتخذها لمعرفة ما اذا كان بإمكاني تحمل اي اختبار”.
وعن كيفية تعرفها عليه، قالت انها لم تقع في حب عميل الاستخبارات الروسية السابق فوراً بل تعودت عليه بشكل تدريجي لتعود وتقع في حبه.
وتزوج فلاديمير بوتين وليودميلا شكريبنيفا عام 1983. وأنجبا ابنتين هما ماريا ويكاترينا.
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